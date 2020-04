Seniorin fällt auf Anruf herein

Heppenheim/Bergstraße.Falschen Polizeibeamten ist es gelungen, Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro von einer Seniorin in Heppenheim zu ergaunern.

Die Telefonbetrüger hatten die Frau angerufen und sich als Polizei ausgegeben. Sie erzählten eine Geschichte von einer Einbrecherbande, die festgenommen worden und bei der auch die Adresse der Frau aufgetaucht sei. In dem geschickt geführten Gespräch machten die Betrüger der gutgläubigen Seniorin deutlich, dass auch ihre Wertsachen in Gefahr seien und vorsorglich durch einen Kollegen abgeholt werden müssten. Aufgrund der Gefahr solle dies noch in der Nacht geschehen.

Wie am Telefon vereinbart, legte die Seniorin am frühen Donnerstagmorgen (23.) gegen 2 Uhr ihren Schmuck sowie ihre EC-Karte vor die Tür. Das einzig Wahre an der Geschichte war, dass eine Person vorbeikam und die Sachen abholte.

Wieder vermehrt Vorfälle

Am Mittwoch (22.) und Donnerstag (23.), wie bereits in den Tagen zuvor, konnte die Polizei ein vermehrtes Anrufaufkommen von Telefonbetrügern feststellen. Die Betrüger versuchten es mit dem altbekannten Enkeltrick oder gaben sich als falsche Polizeibeamte aus. Der Schwerpunkt lag an der Bergstraße, auch konnten vereinzelte Fälle im Odenwald registriert werden. Die meisten Angerufenen durchschauten den Schwindel schnell und fielen nicht auf die Masche der Betrüger herein, sondern verständigten die Polizei.

Die Polizei rät dringend: „Geben Sie niemals persönliche Daten am Telefon preis! Händigen Sie niemals Fremden Wertgegenstände oder Geld aus oder legen es gar vor die Tür oder in den Garten! Die Polizei wird Sie nie dazu auffordern, Ihre Wertsachen herauszugeben oder diese bei Ihnen abholen! Haben Sie ein gesundes Misstrauen gegenüber fremden Anrufern! Besprechen Sie sich mit Familie oder Freunden. Sie können niemals etwas falsch machen, wenn Sie einfach das Gespräch beenden und den Hörer auflegen!“ zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.04.2020