Seniorinnen im Doppelpack

Dackelmix Lara und Zwergpinscher Tina wünschen sich nur zusammen ein ruhiges Plätzchen. © Tierheim Heppenheim

Heppenheim.Dackel-Mix Lara, geboren am 1. September 2008, und Zwergpinscher Tina, geboren am 1. Januar 2007, teilen das Schicksal vieler, meist ebenso älterer Tiere, die nach dem Ableben ihrer Halter im Tierheim abgegeben werden. Meist findet sich in der Familie niemand, der sich um die langjährigen Mitbewohner der Verstorbenen kümmern kann oder will, so dass sich die vierbeinigen Waisenkinder auf eine ganz neue Umgebung einstellen müssen.

Für Lara und Tina ist es ein wunderbarer Trost, die Umstellung gemeinsam zu meistern, denn die beiden Hündinnen hängen sehr aneinander. Sie sind ein Herz und eine Seele, haben die Heppenheimer Tierheim-Mitarbeiter sofort festgestellt und werden die Seniorinnen auch nur im Doppelpack auf ein passendes, ruhiges Plätzchen vermitteln. Bis dahin haben sie die Neuankömmlinge im „Küchenrudel“ untergebracht, zusammen mit weiteren besonders schutzbedürftigen Pfleglingen, und auch dort achten Lara und Tina aufeinander und liegen meist aneinander gekuschelt in ihrem Körbchen.

Lara bekommt Herztabletten, die sie aber ohne Probleme – mit ein wenig Leberwurst als Appetizer – akzeptiert; Tina ist so gut wie taub, orientiert sich aber stark nicht nur an den Menschen, sondern vor allem an ihrer besten Freundin: Auch das spricht dafür, dass niemand sie je trennen sollte. jn

