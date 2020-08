Für seine Forschung im Bereich von endokrinen Tumoren und seiner herausragenden Lehre im Fach Chirurgie an der Universität Heidelberg hat der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie des Kreiskrankenhauses Bergstraße, Dr. Simon Schimmack, die außerplanmäßige Professur vom Rektorat der Universität erhalten. Schimmack hat an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Medizin studiert.

Seine Ausbildung und sein Werdegang ist von Stationen am Uniklinikum Heidelberg und an Krankenhäusern bestimmt, die eng mit dem Klinikum zusammenarbeiten. Durchgängig wird sein beruflicher Weg von wissenschaftlichem Arbeiten begleitet. So forschte Schimmack zwei Jahre an der Universität in Yale.

Chefarzt seit Mai

In Heidelberg war der gebürtige Duisburger zuletzt als Oberarzt tätig. Von dort wechselte er nach Heppenheim und übernahm zum 1. Mai die Stelle des Chefarztes der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Am Kreiskrankenhaus. ist er ständiger Vertreter von Professor Dr. Dr. h.c. Markus W. Büchler, Ärztlicher Direktor der Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie des Universitätsklinikums Heidelberg.

„Wir gratulieren Simon Schimmack herzlich und freuen uns, einen Chirurgen vor Ort zu haben, der seine Expertise einbringt“, teilt das Kreiskrankenhaus mit. Mit ihm will man künftig moderne chirurgische Behandlungsmöglichkeiten für Adipositas-Patienten anbieten. Die ersten dieser Patienten sollen dort im September operiert werden. zg/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.08.2020