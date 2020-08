Skiclub startet ins Sommertraining

Heppenheim.Nach der Corona-bedingten Auszeit für das Sport- und Freizeitangebot des Heppenheimer Skiclubs startet Mitte August wieder das Sommertraining. „Wir freuen uns, dass der Vereinssport nach ersten Lockerungen der behördlichen Vorgaben wieder möglich wird“, sagt die zweite Vorsitzende und Trainerin für Skigymnastik, Lilly Haag. Das Angebot richtet sich ausschließlich an die Vereinsmitglieder, die beim Training die geltenden Verhaltensregeln einhalten müssen.

Die Nordic-Walking- und Laufgruppe trifft sich erstmals wieder am 17. und 20. August (Montag und Donnerstag) jeweils um 19 Uhr auf der Freilichtbühne. Dort kann der Mindestabstand problemlos eingehalten werden, zumal die Teilnehmer in Kleingruppen starten. Die reine Nordic-Walking-Gruppe beginnt ihr Training am 19. August (Mittwoch) auf der Guldenklinger Höhe.

Die Mountainbike-Gruppe trifft sich ab 15. August wieder samstags um 14 Uhr an der Martin-Buber-Halle. Sofern mehr als fünf Personen teilnehmen, werden ebenfalls entsprechende Gruppen gebildet. Die Radfahrer mit Ehrenpräsident Gerd Mattern treffen sich jeweils ab 18. August immer dienstags um 15 Uhr am Starkenburg-Gymnasium. Auch hier gilt die maximale Gruppengröße von fünf Personen.

Desinfektion und Liste

Die Lauftreffs für Fortgeschrittene beginnen wieder am 16. August (Sonntag) um 10 Uhr in der Kurve der Bürgermeister-Kunz-Straße hinter Blumen Herdt und am 20. August (Donnerstag) um 19 Uhr am Eckweg. Die Einsteiger treffen sich am 21. August (Freitag) um 17.30 Uhr im Stadion. Für alle Gruppen gilt, dass sich jeder Teilnehmer, möglichst nach vorheriger Handdesinfektion, mit Name und Telefonnummer in eine Liste einträgt.

Das Training in der Halle mit Skigymnastik und Volleyball sowie Duschen und Umkleiden ist bis auf Weiteres nicht möglich. Wie der Vorstand mitteilt, werden Teilnehmer, die sich nicht an die Regeln halten, vom Training ausgeschlossen. „Wir tragen die Verantwortung und müssen mit hohen Strafen rechnen, wenn sich Einzelne nicht an die Regeln halten“, so Haag.

Die Vorstellung des Skifahrten-Programms im Winter 2020/21 und das Sommerfest sind jeweils für Anfang September geplant, die Secondhand-Aktion für 7. November (Samstag) und der Nikolausmarkt für 5. Dezember (Samstag). Die Mitgliederversammlung findet erst im Mai 2021 statt. Weitere Infos werden rechtzeitig vom Verein bekannt gegeben. zg

