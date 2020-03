Skiclub wehrt sich gegen Vorwürfe

Heppenheim.Sie hatten eine Reise nach Norditalien (Brenta Dolomiten) unternommen und dafür Kritik geerntet. So warf Gudrun Bickel dem Heppenheimer Skiclub öffentlich vor, „seine soziale Verantwortung gegenüber der Heppenheimer Bevölkerung in keinster Weise durchdacht zu haben“. Das will der Club nicht auf sich sitzen lassen und hat sich nun seinerseits geäußert.

In seinem Statement schreibt

...