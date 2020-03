„Solibrot“ auch in Heppenheim

Heppenheim.Auch in diesem Jahr unterstützt der Katholische Deutsche Frauenbund im Bistum Mainz am kommenden Sonntag, 8. März, die Solibrot-Aktion. Bundesweit findet diese in der Fastenzeit unter dem Motto „Backen. Teilen. Gutes tun“ statt. In Heppenheim ist während der Fastenzeit ein spezielles „Solibrot“ bei den Bäckereien Kaufmann erhältlich.

Verkauft wird es mit einem Benefizanteil von 50 Cent pro Stück. Durch den Kauf des Brotes unterstützen die Kunden ein Projekt zur Förderung von Frauen und Familien in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Auch nach den Gottesdiensten in den Kirchen St. Peter und Erscheinung des Herren werden die „Solibrote“ angeboten. zg

