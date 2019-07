Sommerdialoge mit der CDU

Heppenheim.Der CDU-Stadtverband und die CDU-Fraktion laden auch in der Sommerpause zu fünf Bürger-Gesprächsrunden ein. Unter dem Motto „Gesundheit, Fürsorge, Versorgung“ ist die CDU am Montag, 15. Juli, um 18 Uhr im Kreiskrankenhaus in Heppenheim zu Gast und trifft sich mit Dr. Ursula Hurst, um über das Thema „Was tut sich alles in und um das Krankenhaus“ zu sprechen. Am Montag, 22. Juli, hat die CDU zusammen mit der Jungen Union ein Treffen mit der Flüchtlingshilfe in Heppenheim organisiert. Zum Gespräch mit dem Deutschen Roten Kreuz lädt die CDU für Montag, 29. Juli, um 19 Uhr in der Unterkunft des DRK Heppenheim ein. Am Montag, 5. August, kommt es zu einem Treffen mit einem niedergelassenen Arzt. Am Montag, 12. August, ist die CDU dann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Heppenheim zu Gast. Treffpunkt dort ist um 18 Uhr an der alten Einfahrt zum Vitos-Gelände. Interessierte Bürger sind eingeladen. eric

