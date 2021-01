Sonntags-Segen statt Gottesdienst

Heppenheim.Die Vorstände der Christuskirchengemeinde und der Heilig-Geist-Kirchengemeinde haben sich über die Situation der beiden evangelischen Heppenheimer Gemeinden in Lockdown-Zeiten und die Möglichkeiten kirchlichen Arbeitens ausgetauscht. Die Pfarrpersonen Jasmin Setny, Dominik Kanka und Frank Sticksel berichteten von einem stark gestiegenen Bedarf an Gespräch und Seelsorge. Ebenso sei die Bitte nach Begegnung und spiritueller Gemeinschaft an sie herangetragen worden. Per Brief oder E-Mail, am Telefon oder bei Besuchen unter Einhaltung der AHA-Regeln erfahren die Seelsorger laut Mitteilung der Kirchengemeinden viel von dem, was die Menschen derzeit bedrängt und bedrückt.

Gemeindliche Gruppen und Kreise finden zum Teil seit einem dreiviertel Jahr nicht mehr statt. Für manches wurden andere Wege gefunden (etwa Konfirmandenarbeit oder Bibelgesprächskreis). Die Kirchenvorstände haben nun beschlossen, den Verzicht auf sonntägliche Präsenzgottesdienste bis auf Weiteres zu verlängern.

Mit dem Sonntags-Segen um 11 Uhr, einer Kurzandacht mit Gebet und Segen vor den beiden Kirchen, und dem Angebot, die Kirchen danach bis Sonntagmittag zum persönlichen Gebet oder Gespräch geöffnet zu halten, wollen die Gemeinden eine Alternative bieten. Zusätzlich sind die vom Heppenheimer Pfarr-Team gesprochenen Audio-Gottesdienste weiterhin auf der Homepage oder über das Gottesdienst-Telefon, 06252/939 9840, abrufbar. zg

Info: www.evangelisch- heppenheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.01.2021