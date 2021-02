Sorgen um den Friedensengel

Heppenheim.Seit Mitte September trägt der kleine Park an der Ecke Kellereigasse/Graben auch offiziell den Namen „Marianne Cope Garten“ – zu Ehren der aus Heppenheim stammenden heiligen Franziskanerin, die auf der Hawaii-Insel Moloka‘i 35 Jahre lang Leprakranke pflegte. Im Anschluss an die Fertigstellung des Gartens soll im Laufe des Jahres 2021 nun auch der südlich angrenzende Teil des Parks am

...