Spannende Einblicke ins Krankenhaus

Heppenheim.Zum Ausklang des Schuljahres stand am Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium eine Projektwoche auf dem Stundenplan. Eine Gruppe 13- und 14-Jähriger erhielt dabei spannende Einblicke in die Arbeitswelt. Der, so die Idee, könnte den Schülern bei der späteren Berufswahl helfen. Zu Gast waren die Jugendlichen dabei unter anderem im Kreiskrankenhaus Bergstraße.

„Behind the Scene“ – „Hinter den Kulissen“ – war das Projekt überschrieben, das die Gymnasiasten ins Krankenhaus führte. Eine Oberstufenschülerin hatte das Angebot initiiert und mit weiteren Schülern und Lehrern realisiert. Stippvisiten gab es außerdem bei der Polizei und beim Deutschen Roten Kreuz – von der 17-Jährigen organisiert dank eigener guter Kontakte, wie die engagierte Schülerin am Rande des Besuchs im Krankenhaus erzählte.

Interessante Perspektive

Ziel war es, ihren Mitschülern Einblicke in Berufe zu ermöglichen, die man sonst nicht ohne Weiteres bekommt. Für die Gastgeber dürften die Besuche im Gegenzug eine willkommene Gelegenheit gewesen sein, für sich als Arbeitgeber zu werben und den jungen Leuten interessante Perspektiven für ihr späteres Arbeitsleben zu geben.

Allein das Kreiskrankenhaus bietet eine große Jobvielfalt, vor allem in medizinischen, pflegerischen, kaufmännischen, technischen und handwerklichen Berufen – ein eigener kleiner Kosmos mit spannendem Innenleben. Das konnten die Schüler bei ihrem Besuch hautnah erleben. Mitarbeiter des Krankenhauses boten der Gruppe in Begleitung von zwei Lehrern interessante Einblicke in das Gesundheitswesen und die Arbeit einer Klinik.

Erklärt wurden die Abläufe im Haus und auch Fragen, die die Schüler bei ihrem Besuch bewegten, wurden beantwortet. In dem zum Heidelberger Universitätsklinikum gehörenden Kreiskrankenhaus werden jährlich rund 15 500 Patienten stationär und mehr als 20 000 ambulant behandelt. Die Einrichtung ist ein medizinischer Vollversorger mit sechs Fachabteilungen und Intensivstation und auch als Notfallstandort von Bedeutung. Hinzu kommen mehrere Schwerpunktzentren, unter anderem zur Behandlung von Brustkrebs, Herzinfarkt und Schlaganfall.

Derzeit wird die Einrichtung für mehr als 58 Millionen Euro saniert und ausgebaut, bauliche wie strukturelle Veränderungen gehen dabei eng miteinander einher. Am Projekttag öffnete sich den Schülern so manche Tür im Kreiskrankenhaus. So durften sie zum Beispiel auf der Mutter-Kind-Station junge Mütter mit ihren Neugeborenen besuchen. Die Begeisterung war groß und an den Gesichtern der Jugendlichen abzulesen.

Wichtige Rolle der Hygiene

Weiter ging die Tour durch die Gänge und Räumlichkeiten des Hauses. Dabei bot sich auch die Gelegenheit zum Blick in den Schockraum. Dessen hochtechnisierte Ausstattung mit zahlreichen Gerätschaften und Monitoren ließ die Jugendlichen erahnen, wie dort im Notfall gearbeitet wird, um Leben zu retten. Schließlich rückte das Thema Hygiene in den Fokus.

Wie die Schülergruppe lernte, ein nicht zu unterschätzender Aspekt, wenn es um Kliniken und die dortige Gesundheitsvorsorge geht. Es war ein weiter Bogen, der sich an diesem Tag für die Schüler spannte, und die Verantwortlichen am Kreiskrankenhaus zeigten sich erfreut über das Interesse der jungen Menschen am Klinikstandort Heppenheim und der Arbeit im Haus. zg

