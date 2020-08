Spaziergang und Kegelabend

Heppenheim.Die Kolpingsfamilie Heppenheim weist auf zwei Termine hin. Am morgigen Mittwoch, 19. August, wird zu einem abendlichen gemütlichen Spaziergang ab 18 Uhr über den Eckweg, die B 3 und die Bahnlinie bis zur Gaststätte der Kleintiertierzüchter am Erbachwiesenweg eingeladen. Wie die Kolpingsfamilie mitteilt, findet dieser ausschließlich bei trockener und nicht zu heißer Witterung statt.

Die Teilnehmer treffen sich am Parkplatz unterhalb des neuen Friedhofs im Erbacher Tal. Es wird darauf hingewiesen, dass das Mitbringen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich ist. Zu dem Spaziergang eingeladen sind alle Mitglieder, Gruppierungen und Gäste der Kolpingsfamilie. Es besteht auch die Möglichkeit, per Auto oder Fahrrad direkt zur Gaststätte der Kleintierzüchter zu kommen.

Es geht wieder los

Die Hobbykegler der Kolpingsfamilie treffen sich jeden zweiten Mittwoch um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Mühlenkeller“ in Kirschhausen. Nach der Sommerpause des Lokals findet das nächste Treffen der Hobbykegler am 26. August statt. Weitere Informationen gibt es bei Monika und Reinhold Mitsch unter Telefon 06252/67755. zg

