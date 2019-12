Heppenheim.Zum traditionellen „Special zwischen den Jahren“ lädt Forum Kultur auch 2019 wieder ein: Am morgigen Samstag, 28. Dezember, ist Stephanie Neigel ab 20 Uhr im „Gossini“ zu sehen. Noch im November hatten Daniel Stelter und Tommy Baldu ihren gemeinsamen Auftritt mit Neigel abgesagt. Da eine Terminverschiebung in der Kürze der Zeit nicht möglich war, gelang es schließlich, ein neues Trio zusammenzustellen und so das Konzert zu retten.

Hochkarätiger Ersatz

Mit Jörg Teichert an der Gitarre und Shannon Barnett an der Posaune wurden zwei hochkarätige Musiker gewonnen. Auch bei diesem Konzert gilt: Für Besucher bis 16 Jahre und Inhaber der Heppenheim-Karte ist der Eintritt frei. Wer Mitglied von Forum Kultur werden möchte und seine Beitrittserklärung an der Abendkasse abgibt, hat außerdem am selben Abend Anspruch auf eine Ermäßigung von zehn Euro. zg

