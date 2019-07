Spiel und Spaß bei der Lebenshilfe

Heppenheim.„Bei der Lebenshilfe geht es rund“: Getreu dem Motto des Jubiläumsjahrs 2018 ging es auch beim diesjährigen Sommerfest der Lebenshilfe Heppenheim zu. Nachdem der erste Termin noch wegen schlechten Wetters hatte abgesagt werden müssen, klappte es nun im zweiten Anlauf. Bei sommerlichen Temperaturen waren schattige Plätze bei Familie Frank begehrt.

Zunächst konnten die Besucher an acht Stationen ihre Geschicklichkeit und Cleverness austesten. Besucher mit und ohne Behinderung hatten Spaß beim Torwandwerfen, Würfeln und dem Gedächtnisspiel und waren mit Ehrgeiz und Begeisterung dabei. Belohnen konnte man sich mit einem Eis vom nostalgischen Eiswagen.

Familiäre Atmosphäre

Mit Beifall honorierten die Besucher nach der Auswertung der Spielergebnisse den Einsatz jedes einzelnen Teilnehmers. Am Abend gab es Gegrilltes, gut gekühlte Getränke und reichlich Gelegenheit, sich in vertrauter und familiärer Atmosphäre zu unterhalten, was der harte Kern auch bis in die Abendstunden auskostete.

Das einhellige Fazit lautete: „Es war einfach wieder schön.“ Als nächste Aktivitäten der Lebenshilfe Heppenheim stehen der gemeinsame Besuch der Kerwe am 4. August (Sonntag) ab 17 Uhr im Bewirtungsbereich des HC VfL sowie eine Laternenführung am 31. August (Samstag) ab 21 Uhr an. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.07.2019