Spieleabend für Erwachsene

Heppenheim.Seit einem Jahr finden in der Heppenheimer Stadtbücherei an der Graf-von-Galen-Straße monatlich Spieleabende für Erwachsene statt. Die nächsten Termine sind am 19. Februar (Mittwoch) und 18. März (Mittwoch). Alle Interessierten, auch Neulinge, sind herzlich eingeladen, den Kreis der Spieler zu erweitern.

„Das Gesellschaftsspiel lebt. Immer mehr Menschen finden es wohltuend und entspannend, in einer Runde Gleichgesinnter gemeinsam zu spielen. Oft fehlt es jedoch an Spielpartnern. Die Stadtbücherei hat diesen Trend vor einem Jahr aufgegriffen und ist seitdem Ort gemeinsamer Spieleabende. Alle vier Wochen kommen Spiele aus dem Fundus der Bücherei oder selbst mitgebrachte Lieblingsspiele auf den Tisch. Zu den Spieleabenden finden sich regelmäßig 20 bis 25 Personen ein“, schreibt die Einrichtung. zg

