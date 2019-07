Sprechtag für Unternehmer

Heppenheim.Aufgrund der großen Resonanz wird der Gründer- und Unternehmersprechtag der Wirtschaftsförderung Bergstraße in Kooperation mit der RKW Hessen am 20. August (Dienstag) in den Räumen der WFB, Wilhelmstraße 51 in Heppenheim, erneut angeboten. Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmer im Kreis Bergstraße sowie Gründer mit Bezug zur Region Bergstraße.

Der zuständige Projektleiter der RKW Hessen, Armin Domesle, informiert an diesem Tag über die Fördermöglichkeiten der Institution, die von der geförderten Existenzgründung bis zur Begleitung der Unternehmensnachfolge reichen. Informationen gibt es zudem über insgesamt 15 unternehmensübergreifende Arbeitsgemeinschaften, die zum Dialog einladen.

Verschiedene Schwerpunkte

Angebote für den Mittelstand entwickeln die Experten der RKW Hessen darüber hinaus zu den Schwerpunkten Digitalisierung, Material- und Energieeffizienz sowie Kultur- und Kreativwirtschaft. Auch die Wirtschaftsförderung Bergstraße erläutert ihre kostenlosen Serviceleistungen für Unternehmer und Gründer in der Region. Der Fachbereich Unternehmerservice berät ortsansässige Betriebe, zudem gibt es Beratung zu Weiterbildungsmaßnahmen. zg

Info: www.wirtschaftsregion- bergstrasse.de, www.rkw- hessen.de/beratungsteam

