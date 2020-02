Sprechtag zum Thema Fördermittel

Bergstraße/Heppenheim.Am 12. März (Donnerstag) bieten die Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) und die hessische Förderbank erstmals gemeinsam einen Sprechtag zum Thema Fördermöglichkeiten an. Veranstaltungsort sind die Räumlichkeiten der WFB, Wilhelmstraße 51, in Heppenheim. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, ein Kooperationspartner der Wirtschaftsförderung, bietet Existenzgründern und Unternehmern neben verschiedenen Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten auch umfassende Beratung an. Am 12. März informiert sie in Heppenheim über die öffentlichen Fördermittelangebote des Landes, des Bundes und der Europäischen Union. Das Angebot für neu gegründete wie auch Bestandsunternehmen reicht von Förderkrediten über Beteiligungen und Zuschüsse bis zu öffentlichen Bürgschaften.

Vorhaben in die Tat umsetzen

Mit dem Sprechtag will die WFB im Rahmen Gründer und Gründungswillige in den Kreisen Bergstraße und Odenwald dazu ermutigen, ihre unternehmerischen Vorhaben in die Tat umzusetzen. „Gerade Existenzgründern, die neu ins unternehmerische Umfeld einsteigen, fällt es zu Beginn besonders schwer, bei den vielfältigen Fördermittelangeboten und deren Kombinationsmöglichkeiten den Durchblick zu behalten“, meint Marco Kreuzer, Projektleiter der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald. Hier soll der Sprechtag am 12. März ansetzen. zg

Info: www.wirtschaftsregion- bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.02.2020