Spuckattacke im Linienbus

Heppenheim.Ein Mann hat am Montag in Heppenheim einer Frau ins Gesicht gespuckt. Wie die Polizei mitteilt, saß die 18-Jährige in einem Bus der Linie 667 VRN, als sich gegen 17 Uhr ein älterer Mann neben sie setzte. Die junge Frau sprach den Senior anschließend darauf an, dass er seine Mund-Nasen-Bedeckung richtig anziehen solle, weil diese unter dem Kinn hing. Der Mann spuckte der 18-Jährigen laut ihren Angaben daraufhin ins Gesicht.

Die Frau erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Beamten der Polizeistation Heppenheim haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Beleidigung übernommen. Der Polizei liegen den Angaben zufolge bereits Erkenntnisse zur Identität des Täters vor. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.11.2020