Stadt konnte ohne größere Schäden übergeben werden

Das Haus des Malers Oskar Ringhof in der Bogengasse 7. Ringhof war während des 2. Weltkriegs in der Widerstandsbewegung aktiv, wohnte damals in der Bauerei Koob. Erst nach dem Krieg zog er in die Bogengasse. Das Haus hat er in den siebziger Jahren angemalt.

