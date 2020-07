Stadt-Report

Gutscheine für Neu-Schüler

Heppenheim.Auch in diesem Jahr bekommen alle künftigen Erstklässler, die in einen Heppenheimer Kindergarten gehen, laut einer Mitteilung gegen Ende ihrer Kindergartenzeit einen Gutschein für eine Anmeldung als Leser der Stadtbücherei. Die Verteilung der Gutscheine erfolgt durch die Kindergärten, schreiben die Verantwortlichen weiter. So können die zukünftigen Erstklässler laut Mitteilung bereits in den Ferien die Stadtbücherei nutzen und Medien ausleihen. zg

Thema Fleischindustrie

Heppenheim. Die Debatten über die Erntehelfer oder die Fleischindustrie in der Corona-Pandemie sowie teilweise menschenunwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen ausländischer Arbeitnehmer sind Thema einer Veranstaltung im Haus am Maiberg am Mittwoch, 5. August, von 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Interessenten können sich über die Homepage https://bit.ly//28hpXr9 unter der Überschrift „Anmeldung“ registrieren. Mit der Anmeldebestätigung erhalten die Teilnehmer den Link für die Veranstaltung, heißt es in einer Ankündigung. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.07.2020