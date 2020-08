Stadt-Report

Lesezirkel diskutiert

Heppenheim.Das nächste Treffen des Lesezirkels „Literatur und Religion“ der evangelischen Heilig-Geist-Gemeinde findet am 17. August (Montag) im Guyot-Gemeindehaus statt. Diskutiert wird dabei der Roman „Jugend ohne Jugend“ des rumänischen Schriftstellers Eliade Mircea. zg

Morgen Vernissage

Heppenheim. Die „La petite Galerie“ lädt für morgen (Sonntag) von 16 bis 19 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „Sus der Stille“ ein. Inge Selig, freischaffende Malerin aus Heidelberg, hat sich damit beschäftigt, wie man Stille empfinden kann, ob bedrohlich oder befreiend. Die Künstlerin ist anwesend. Die Ausstellung kann anschließend jeden Samstag von 14 bis 17 sowie nach Vereinbarung besucht werden. Weitere Informationen gibt es unter www.la-petite-galerie.de. zg

Herbstputz in Heppenheim

Heppenheim. Zur Teilnahme an der Aktion „Sauberhafter Herbstputz“ am 26. September (Samstag) von 9.30 bis 12.30 Uhr lädt die Stadt Heppenheim ein. Die Verwaltung hofft, dass aufgrund der frühzeitigen Bekanntgabe des Termins zahlreiche Helfer zum Mitmachen motiviert werden. Interessierte können sich bis 24. September unter Telefon 06252/131258 oder per E-Mail an bauhof@stadt.heppenheim.de anmelden. zg

Gartenfreunde treffen sich

Heppenheim. Der Obst- und Gartenbauverein Heppenheim lädt seine Mitglieder für kommenden Montag, 3. August, ab 19 Uhr zur Jahresversammlung auf das Freigelände neben der Stadiongaststätte ein. Bei Regen findet das Treffen in der Halle statt, wo die geltenden Abstands-und Hygienevorschriften ebenfalls eingehalten werden können. Dabei wird der gesamte Vorstand neu gewählt, außerdem stehen diverse Entscheidungen und Infos an. Die Tagesordnung wird zu Beginn der Versammlung bekanntgegeben, Anträge können beim Vorstand eingereicht werden. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.08.2020