Stadt-Report

Flüchtlingshilfe zeigt Film

Heppenheim.Die Flüchtlingshilfe zeigt am Samstag, 24. Oktober, den libanesischen Film „Capernaum – Stadt der Hoffnung“ aus dem Jahr 2018. Beginn ist um 17 Uhr im Saalbau-Kino. Das Sozialdrama von Regisseurin Nadine Labaki wurde beim Filmfestival von Cannes mit dem Preis der Jury honoriert. Es folgten weitere Auszeichnungen und die Nominierung als bester fremdsprachiger Film bei den Oscars 2019. Im Mittelpunkt steht Zain, dessen elfköpfige Familie unter widrigsten Bedingungen in einem Armenviertel von Beirut haust. Der Vater verwehrt den Kindern die Schule; stattdessen müssen sie als Straßenverkäufer mit zum Unterhalt beitragen. Als seine jüngste Schwester verheiratet werden soll, bereitet Zain heimlich die Flucht mit ihr vor. zg

Bürgersprechstunde

Heppenheim. Eine Bürgersprechstunde führt der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Michael Meister, am Mittwoch, 21. Oktober, durch. Von 17.30 bis 18.30 Uhr steht er in seinem Wahlkreisbüro (Schönbacher Straße 5 in Heppenheim) für Gespräche in Anliegen aller Art zur Verfügung. Eine Anmeldung unter Telefon 06252/982144 ist wünschenswert, jedoch nicht notwendig. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.10.2020