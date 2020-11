Stadt-Report

Verbrennen heute erlaubt

Heppenheim.Das Verbrennen von landwirtschaftlichen und gärtnerischen Abfällen ist am morgigen Samstag, 28. November, zwischen 8 und 16 Uhr ausnahmsweise möglich. Die Grünabfälle dürfen auf außerhalb der bebauten Ortsteile gelegenen Grundstücken, auf denen sie anfallen, verbrannt werden. zg

Weltladen länger geöffnet

Heppenheim. An den Samstagen im Advent (28. November, 5. Dezember, 12. Dezember und 19. Dezember) verlängert der Weltladen an der Marktstraße seine Öffnungszeiten bis 18 Uhr. Das Ladenteam lädt dazu ein, durch den Kauf von fair gehandelten Produkten gerade in Corona-Zeiten verstärkt Kleinproduzenten in den Ländern des Südens zu unterstützen, die vom konventionellen Welthandel benachteiligt würden und von den coronabedingten Auswirkungen in zunehmendem Maße betroffen seien. zg

