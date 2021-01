Stadt-Report

Obstverein sagt Termine ab

Heppenheim.In diesem Jahr wollte der Obst- und Gartenbauverein anlässlich seines 115-jährigen Bestehens seinen Neujahrsempfang gebührend feiern. Davon muss jedoch Corona-bedingt Abstand genommen werden. Auch die für den Februar und März geplanten Termine für Gartenrunden, Vorträge und Schnittkurse können noch nicht bestätigt werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. zg

VdK telefonisch erreichbar

Heppenheim. Die VdK-Kreisgeschäftsstelle in Heppenheim ist während des Lockdowns montags bis donnerstags jeweils von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 06252/913 478 erreichbar. Ebenso kann per Fax unter 06252/910 575 oder per E-Mail an kv-bergstrasse@vdk.de das Anliegen geschildert werden. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.01.2021