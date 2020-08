Stadt ruft auf, Wasser zu sparen

Heppenheim.Der Verbrauch von Trinkwasser ist aufgrund der hohen Temperaturen in den letzten Tagen stark angestiegen. Durch die anhaltende Trockenheit werden vermehrt Gärten bewässert und Swimmingpools gefüllt. Um die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu können, appelliert die Heppenheimer Stadtverwaltung an alle Bürger, sehr sparsam mit dem Wasser umzugehen.

Lkw beliefern Ober-Laudenbach

Insbesondere gilt dies für die Bewohner des Stadtteils Ober-Laudenbach. Hier ist die Versorgungslage schon so angespannt, dass die Stadtwerke ab sofort damit beginnen werden, per Lkw Wasser in den Stadtteil zu transportieren.

Die Stadt bittet dringend darum, den Wasserverbrauch an die momentane Situation anzupassen. Sollte sich die Lage weiter verschärfen, müssen gegebenenfalls weitere Einschränkungen getroffen werden, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.08.2020