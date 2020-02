Stadt sucht Betreuer für die Ferienspiele

Heppenheim.In diesem Jahr finden die Ferienspiele der Stadt Heppenheim für Kinder und Jugendliche von 27. Juli bis 8. August statt. Für das zweiwöchige Programm sucht die Stadtjugendförderung wieder motivierte Betreuer. Die altershomogenen Gruppen setzen sich aus bis zu 25 Teilnehmern zusammen und werden jeweils von zwei Betreuern geleitet. „Das Gemeinschaftsgefühl spielt dabei eine große Rolle“, schreibt die Stadt.

Engagiert, flexibel und belastbar

Aufgabe der Betreuer ist es, die Kinder und Jugendlichen vom ersten Tag bis zum Abschlussfest durch das Programm zu begleiten. „Dabei sollen die Teilnehmer zum gemeinschaftsbezogenen und verantwortlichen Handeln motiviert werden. Die Betreuer tragen deshalb einen wichtigen Teil zum Gelingen des Gesamtkonzeptes bei“, heißt es weiter. Sie sollten engagiert, flexibel und belastbar sein sowie idealerweise bereits Erfahrung in der Betreuung von Kindern oder Jugendlichen haben.

Bewerben bis 17. Februar

Voraussetzung für die Tätigkeit als Betreuer bei den Heppenheimer Ferienspielen ist ein Mindestalter von 16 Jahren sowie die Teilnahme an einem Vorbereitungsseminar, das am 9. und 10. Mai (Samstag und Sonntag) stattfindet. Dabei werden die notwendigen Grundlagen vermittelt und gemeinsam mit den Betreuern das Programm gestaltet. Wer sich für eine Tätigkeit als Ferienspielbetreuer interessiert, kann sich online bei der Stadt bewerben. Das Formular ist zu finden unter den Rubriken „Leben in Heppenheim“ und „Stadtjugendpflege“. Bewerbungsschluss ist der 17. Februar. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.02.2020