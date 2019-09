Stadtbuslinie 679 wird umgeleitet

Heppenheim.Wegen des am Freitag, 6. September, stattfindenden Altstadtlaufs und des für Samstag, 7. September, geplanten Innenstadtflohmarkts auf dem Graben muss die Stadtbuslinie 679 an diesen beiden Tagen umgeleitet werden. Aufgrund der veranstaltungsbedingten Sperrungen können die Haltestellen „Halber Mond“, „Lehrstraße“, „Graben“ sowie „Haus Johannes“ am Freitag und Samstag nicht angefahren werden. Um trotzdem eine gute Erreichbarkeit der Innenstadt zu ermöglichen, wird eine Ersatzhaltestelle am Parkhof eingerichtet. An den wegfallenden Haltestellen werden entsprechende Hinweise auf die Umleitung angebracht, teilt die Stadt Heppenheim mit. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.09.2019