Stadtbuslinie 679 wird umgeleitet

Heppenheim.Aufgrund der in Heppenheim anstehenden Bauarbeiten muss auch der Stadtbus umgeleitet werden. Am kommenden Wochenende, 12. und 13. Oktober, werden die Ampelanlagen und Schilderbrücken an der Lehrstraße erneuert (wir berichteten). Dafür ist eine Teilsperrung der Lehrstraße erforderlich, was auch die Stadtbuslinie 679 betrifft.

Zusatzhalt am Parkhof

Wie die Stadt mitteilt, kann der Stadtbus die zwischen Christuskirche und Bahnhof gelegenen Haltestellen „Lehrstraße“ und „Halber Mond“ nicht anfahren. Um trotzdem eine gute Erreichbarkeit der Innenstand sicherzustellen, wird eine Ersatzhaltestelle am Parkhof eingerichtet. Die Fahrt vom Bahnhof in Richtung Christuskirche kann planmäßig erfolgen. An den betroffenen Haltestellen werden Hinweise auf die Umleitung angebracht. zg

