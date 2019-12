Stadtkapelle nächstes Jahr in Straßburg

Heppenheim.Die Funktion eines musikalischen Botschafters kommt der Stadtkapelle Heppenheim im Juni nächsten Jahres zu, wenn sie einer Einladung in die EU-Metropole Straßburg folgt und dort ein Konzert gibt. Geschäftsführer Jürgen Daubner nutzte die Jahreshauptversammlung, um auf diese besondere Aktivität im nächsten Jahr aufmerksam zu machen.

Dass das Orchester in der größten Stadt im Elsass einen Auftritt haben wird, hängt mit dem diesjährigen Serenadenkonzert im Garten des Heppenheimer Klosters St. Vinzenz zusammen. Generaloberin Brigitta Buchler und ihre Mitschwestern hatten erneut ihr Kleinod für das inzwischen traditionelle musikalische Ereignis geöffnet. Unter den Zuhörern war auch die Generaloberin der Congrégation des Sœurs de la Charité de Strasbourg. Die zahlreichen Besucher, die Atmosphäre und die Musik der Stadtkapelle veranlassten Schwester Blandine Klein spontan zu einer Einladung der Musiker ins Mutterhaus im Elsass, verbunden mit einem Konzert nach Art der musikalischen Heppenheimer Soiree.

„Eine besondere Ehre“

„Es ist für uns eine besondere Ehre, in Straßburg ein Konzert geben zu können“, betonte das Vorstandsteam unisono. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen, damit der dreitägige Besuch in der Stadt, in der das Europaparlament tagt, ein besonderes Erlebnis wird. Geplant sind eine Bootstour rund um die Altstadt, eine Stadtführung, der Besuch des Münsters und auch ein Besuch des EU-Parlaments. Die kulinarischen Genüsse in der elsässischen Metropole sollen obendrein nicht zu kurz kommen.

Die Tour nach Frankreich prägte die Jahreshauptversammlung, dennoch blieb genügend Zeit, um Bilanz zu ziehen. Geschäftsführer Jürgen Daubner ließ die Auftritte der zurückliegenden Monate Revue passieren und zog ein durchweg positives Fazit: „Wir haben uns Dank unseres Dirigenten Wilco Grootenboer musikalisch weiterentwickelt, die Auftritte bravourös gemeistert und zwei hervorragende Konzerte in der Kirche Erscheinung des Herrn und im Kurzmainzer Amtshof präsentiert“. Komplettiert wurde die erfreuliche Aussage mit den Ausführungen des Rechners Robert Seeger, der seit Jahren die Kasse der Stadtkapelle führt.

Der altgediente Musiker Franz Schäfer ließ es sich nicht nehmen, den vielen engagierten Kollegen zu danken, angefangen beim Vorstandsteam über die vielen Helfer, die sich um zahlreiche Aufgaben im Orchester kümmern, bis hin zum Dirigenten. Schäfer machte deutlich, dass der Verein ein beredtes Beispiel für ehrenamtliches Engagement sei. Er wies auch darauf hin, dass es immer schwerer für die Vorstände werde, einen Verein dieser Größe zu leiten. Sein Dank galt allen, die sich bei der Stadtkapelle einbringen und einen Beitrag zum Gelingen der Auftritte leisten.

Fünf neue Musiker

Erfreulicherweise tragen dazu neue Musiker bei, die sich im Laufe der letzten Monate dem Orchester angeschlossen haben: Vier Flötistinnen und ein Saxofonist bereichern mit ihrem Können den Klangkörper. „Dass sich neue Musiker für uns entscheiden, zeigt, dass wir einen guten Ruf genießen und es sich lohnt, bei uns mitzuwirken“, erklärte das Vorstandsteam. „Interessenten, die bei uns mitspielen möchten, sind jederzeit herzlich willkommen“, betonte Dirigent Wilco Grootenboer. Wer noch unsicher ist, ob die Stadtkapelle die richtige musikalische Heimat ist, kann jederzeit eine „Schnupperprobe“ absolvieren.

Zum Abschluss des Abends skizzierte Vorsitzender Jürgen Daubner die im kommenden Jahr anstehenden Termine und forderte die Musiker auf, die Proben regelmäßig zu besuchen und weiter neue Musiker für die Stadtkapelle zu werben. zg

