Stadtkapelle probt unter freiem Himmel

Heppenheim.Zwei Monate lang haben sich die verschiedenen Instrumentensätze der Stadtkapelle Heppenheim regelmäßig im „Haus der Vereine“ getroffen, um unter penibler Einhaltung der Hygieneregeln in kleinem Kreis zu musizieren. Jetzt wagte das Orchester den nächsten Schritt und spielte in guter Besetzung und unter freiem Himmel erstmals wieder zusammen.

„Wir waren angetan von der großen Resonanz unter den Musikern“, freute sich Geschäftsführer Jürgen Daubner. Auch Dirigent Wilco Grootenboer war zufrieden, endlich wieder mit dem gesamten Orchester proben zu können. Dass die Stadtkapelle trotz Corona-bedingter Zwangspause nichts an ihrem musikalischen Können eingebüßt hat, war schon nach wenigen Takten vernehmbar. Nachdem die Landesregierung dies grundsätzlich erlaubt hatte, pflegte das Orchester anschließend die Geselligkeit bei Grillbratwurst und Fassbier, natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften.

Auch ein Auftritt ist denkbar

So lange das Wetter mitspielt, wollen sich die Musiker immer dienstags um 19.30 Uhr im Hof des „Hauses der Vereine“. Vielleicht, so Dirigent und Vorstand, lässt sich nach der Urlaubszeit ein Auftritt in Heppenheim arrangieren, um wieder für ein Stück Normalität zu sorgen und die Heppenheimer zu erfreuen. zg

