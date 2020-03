Stadtspiel und Videowerkstatt

Heppenheim.Die Heilig-Geist-Gemeinde lädt Kinder zu verschiedenen Angeboten ein. Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren findet jeden Donnerstag in der Schulzeit ein offener Treff in der Heilig-Geist-Gemeinde statt. Von 15.15 bis 17.15 Uhr wird dabei gemeinsam gebastelt und gespielt. Am 19. März steht das Stadtspiel „Jagd nach dem Farbenklau“ auf dem Programm, am 26. März Osterbasteleien.

In Zusammenarbeit aller evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Heppenheims finden in den Osterferien die Ökumenischen Kinderbibeltage statt. Von 6. bis 8. April sind Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren dazu ins Marienhaus eingeladen. Anmeldungen sind bereits möglich.

Von 26. bis 28. Juni findet eine Kinder-Videowerkstatt im Gerhart-Hauptmann-Haus in Scharbach statt. Kinder ab acht Jahren sind zu diesem Wochenende eingeladen, bei dem gemeinsam eine Filmgeschichte erdacht und produziert wird. Die Teilnahme an der Wochenendfreizeit kostet 70 Euro. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.03.2020