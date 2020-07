Städtische Führungen für Kinder

Heppenheim.Die städtische Touristinformation bietet während der Sommerferien öffentliche Führungen für Kinder an. Bei den Laternenführungen tauchen die Kinder nach Angaben der Touristinformation in die Sagenwelt der Region ein; bei der Mühlenführung gehen sie laut Mitteilung auf Spurensuche und lernen vieles über Mühlengeschichte, die Müllerei und die Vorgänge des Mahlens. Sehenswürdigkeiten und die ein oder andere versteckte Ecke ihrer Heimatstadt können Kinder und Eltern bei einer Kinderstadtführung kennenlernen, heißt es.

Kinderstadtführungen gibt es an den Samstagen 11. und 18. Juli jeweils ab 16 Uhr. Die Führung dauert 90 Minuten. Am Sonntag, 2. August, findet ab 10.30 Uhr eine 90-minütige Kindermühlenführung statt. Kinderlaternenführungen gibt es an den Freitagen 7. und 14. August jeweils ab 19 Uhr. Sie sind 60 Minuten lang.

Tickets nur im Vorverkauf

Tickets für die Führungen müssen vorab in der Touristinformation Heppenheim gekauft werden. Die Programme sind laut Pressemitteilung für Kinder ab dem Grundschulalter konzipiert. Die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln sind während der Führungen einzuhalten. Die Preise für Stadt- und Mühlenführung betragen 2 Euro pro Kind, für die Begleitperson 4 Euro. Die Laternenführung kostet 3 Euro pro Kind, die Begleitperson zahlt 6 Euro. Die regulären öffentlichen Laternenführungen am Samstagabend um 22 Uhr und die öffentlichen Stadtführungen an jedem ersten Samstag im Monat sind weiterhin um 16 Uhr. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.07.2020