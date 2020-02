Stahl-Kunst von Jürgen Heinz

Heppenheim.Nahtlos weiter geht es mit dem Ausstellungsreigen in der Petite Galerie im Herzen von Heppenheims Altstadt, nur einen Steinwurf vom historischen Marktplatz entfernt: Ab 9. Februar (Sonntag) sind „Moving Sculptures“ von Metallbildhauer Jürgen Heinz zu sehen. Die Vernissage findet um 16 Uhr statt und steht Interessierten offen.

Die puristisch anmutenden Plastiken des seit 1997 freischaffenden Stahl-Künstlers dürften auf großes Interesse stoßen. In Lorsch ist das Atelier von Jürgen Heinz beheimatet. Dort entstehen seine Stahl-Werke, die ausdrücklich zum Kommunizieren anregen wollen: „Der Betrachter wird zum Agieren aufgefordert“, wie es in der Ausstellungsankündigung heißt. Durch eine sanfte Berührung werden die auf den ersten Blick statisch erscheinenden und auch als solche anfangs wahrgenommenen Plastiken in Bewegung versetzt.

Einen Einblick in die „Moving Sculptures“ und die Schaffenskraft des Künstlers – der in Bensheim geboren wurde und in Darmstadt zu Hause ist –, wird der Kunsthistoriker Roland Held anlässlich der Vernissage, zu der Galerie-Inhaber Dirk Eich und seine Frau Anuschka Göttmann-Eich einladen, geben. Meist geht es in den Werken von Jürgen Heinz um den Dialog zwischen dem Objekt und seinem Betrachter. zg

