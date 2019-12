Stahlarbeiten von Christine Liebich

Heppenheim.Der Kunstverein Heppenheim zeigt zum Abschluss seines Jubiläumsjahres Stahlbilder der Künstlerin Christine Liebich. Die Ausstellung „Stahl“ wird am Freitag, 20. Dezember, um 19 Uhr eröffnet.

Die Stahlbilder von Liebich bestechen durch ihre zeichnerische und skulpturale Qualität, schreibt Wolf Gunther Thiel in einem Text zur Ausstellung: „Sie arbeitet auf und mit einem scharfen Grat zwischen Bildhauerei und Malerei.“

Christine Liebich wurde 1987 in Landshut geboren und studierte von 2010 bis 2017 an der Akademie der bildenden Künste in München zuerst Malerei, um dann durch einen Unfall bedingt zur Bildhauerin zu werden. 2017 schloss sie bei Professor Axel Kasseböhmer ihr Studium als Meisterschülerin ab.

Zwischen Bildhauerei und Malerei

Die in Heppenheim zu sehenden „Dark Knights“ sind als Stahlbilder ausnahmslos aus geschnittenem Baustahl gefertigt. Liebich arbeitet mit einfachen Baustahlstäben, wie sie im Betonbau eingesetzt werden. Sie nimmt sie, sie schneidet sie und legt sie zu Bildern zusammen. Dann schweißt die 32-Jährige sie auf ein Trägerelement auf. So entstehen die scharfkantigen, abstrakten, reliefartigen Bilder. „So verfertigt, werden sie beschichtet, verlieren ihre Rostanmutung und damit jeden Anschein von materieller Vergänglichkeit. Durch die Beschichtung sind alle Schweißspuren scheinbar getilgt und das gesamte Bildwerk erscheint nicht mehr gefertigt worden zu sein. Als ob es von je her Bestand gehabt hätte“, schreibt Thiel.

Der Entstehungsprozess, der teilweise mit erheblicher körperlicher Anstrengung verbunden sei, sei nicht mehr ablesbar; stattdessen sehe der Betrachter das Bild als Kunstwerk an. Die Arbeiten seien nicht sanft oder anmutig, sondern scharf, schwer und präzise. Gleichzeitig hätten sie etwas Leichtes und Lebendiges. „Das Besondere an der Arbeit ist die virtuose Beschreibung des Grates zwischen Bild und Skulptur und zwischen Wandbildskulptur und Wandbild und Wandobjekt“, so Thiel, der Liebich mit ihrer Kunst ein Alleinstellungs- und Qualitätsmerkmal bescheinigt. reb

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.12.2019