Stammtisch und abgesagte Termine

Heppenheim.Der VdK-Ortsverband trifft sich am Freitag, 13. März, um 18.30 Uhr zum Stammtisch in der Pizzeria „Bei Maria“, Gießener Straße 8, ab 18.30 Uhr zum Stammtisch. Gäste sind wie immer willkommen.

Die Infoveranstaltung „Wann müssen Eltern für ihre Kinder zahlen?“ am Samstag, 23. März, um 15 Uhr fällt wegen Erkrankung der Referentin aus. Die geplante Großdemonstration des VdK-Bundesverbandes am Samstag, 28. März in München wurde wegen des Coranavirus’ abgesagt.

Tagesfahrt soll stattfinden

Für die Tagesfahrt am Montag, 4. Mai, in den badisch-bayrischen Odenwald sind noch Plätze frei. Anmeldungen werden unter Telefon 06253/1445 entgegengenommen. zg

