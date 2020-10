Stanisics Biografie

Heppenheim.Durchaus kontrovers verlief die Diskussion um das 2019 prämierte Buch von Sasa Stanisic im Lesezirkel „Literatur und Religion“ der Evangelischen Kirchengemeinde Heilig-Geist. So wurde einerseits das Fragmentarische seines Erzählstils beklagt, wie anderseits bewundert wurde, dass der aus Jugoslawien stammende Autor, der weite Teile seiner Jugend in Heidelberg verbrachte, in vollendetem Deutsch die Geschichte seiner Kindheit erzählt.

Während Sasa die Flucht seiner Eltern aus Bosnien nach Deutschland einfühlsam schildert und etwa die Bubenstreiche im Zeitschriftencontainer eines Altwarenhändlers ausmalt, ist sein Besuch in Visegrad bestimmt von der Demenzerkrankung seiner Großmutter. Mit ihr entdeckt er seine bi-kulturelle „Herkunft“ in dem Vielvölkerstaat, in dem „Selbstbestimmung und Blutgruppe mehr bedeuteten als Fremdbestimmung und Blut“. Freilich spielt die weltweit verstreute Verwandschaft eine tragende Rolle in der Selbstfindung.

Als kommendes Buch hat sich der Lesezirkel Daniela Kriens Storysammung „Muldental“ vorgenommen. Kriens Erzählungen führen in die Zeit nach dem Zusammenbruch der DDR und stellen zugleich die Frage, wo gibt es einen verlässlichen Sinn für die Menschen. „Muldental“, erschienen 2020 bei Diogenes, wird am Montag, 23. November, 17 Uhr im Guyot-Gemeindehaus (Bensheimer Weg 25) gelesen, sowie diskutiert. Gäste sind wie immer willkommen. red

