Starke Stimmen und große Gefühle

Heppenheim.Hut ab vor Herz3: Widerstand ist zwecklos, sobald dieses Trio die Bühne betritt und das Publikum sofort in seinen Bann zieht. Mitklatschen und mitsingen war ausdrücklich erlaubt – und das ließen sich die Fans am Freitagabend im Kleinkunstkeller unterm „Halben Mond“ nicht zweimal sagen. Es war ein feierfreudiges Völkchen, das der Heppenheimer Premiere der neuen Show von „Musical for Events“ zusätzlich Glanz verlieh: Gleich beim mitreißenden Opener „Mein Herz schlägt Schlager“ von Vanessa Mai, dem das Programm seinen Titel entliehen hatte, war auch das Auditorium ohne Wenn und Aber bei der Sache und quittierte jeden Song mit dem gebührenden Applaus.

Megahits der Schlagerikonen

Sabrina Stein, Eva Völl und Larissa Windegger hatten für ihre Schlagerrevue die Megahits der Schlagerikonen einstudiert, für den Dreiklang arrangiert und als Clou des Ganzen tolle Choreografien entwickelt. Große Gesten, große Gefühle und große Stimmen, wie sie das Genre erfordert, ließen „Das ist unser Tag“, „Die Hölle morgen früh“ von Helene Fischer, „Ich sterb für dich“, „Stärker“ von Vanessa Mai oder „Du hast mich tausendmal belogen“ von Andrea Berg in neuer Intensität erstrahlen, wobei es Bergs Song war, der die Zuhörer zum ersten Mal von ihren Plätzen holte.

Als textsicher erwiesen sich die Premierengäste zudem, und die Akteurinnen auf der Bühne nutzten die Mitmachlaune im Saal, so oft sich die Gelegenheit bot. Da gingen sie auch mal durch die Reihen, Eva Völl, immer gern auf Augenhöhe mit dem Publikum, erntete auf ihrem Bad in der Menge viel Zustimmung mit „Wachgeküsst“ von „Wolkenfrei“, der Band, mit der Vanessa Mai vor ihrer Solokarriere als Frontsängerin auf Tour war. Und bevor Herz3 mit „Jeans, T-Shirt und Freiheit“, einem weiteren Stück von „Wolkenfrei“, sowie Helene Fischers Erfolgen „Nur mit Dir“ und „Ich will immer wieder dieses Fieber spüren“ den ersten Set mit voller Power beendeten, gab es noch eine Premiere zur Premiere mit Andrea Bergs „Drachenreiter“, einem extra für Heppenheim einstudierten Song, sowie Eva Völls Solo mit Helene Fischers „Lieb mich dann“.

Lieblingssongs und „Mitmachtheater“ gab es auch im zweiten Teil, als die Premierenbesucher Leuchtstäbe schwenkten, als Larissa Windegger „In all deinen Farben“ von Vanessa Mai performte, dazu weitere starke Nummern von Mai wie „Es wird schon hell in Berlin“ oder „Verdammt, ich lieb dich“ – das Lied, mit dem Schlagersänger Matthias Reim vor jetzt schon 19 Jahren seinen ersten und einzigen Hit gelandet hatte.

„Atemlos“ macht Glück perfekt

Licht- und Tonregie liefen wie das Trio zur Höchstform auf, zum Finale mit „Sieben Leben für dich“ von Maite Kelly, „Achterbahn“ von Helene Fischer und Konfettiregen geriet das Publikum vollends aus dem Häuschen, vor der Bühne wurde getanzt und der Schlussapplaus ging, wie nicht anders zu erwarten, übergangslos in Zugabe-Rufe über, wurde belohnt mit Sabrina Steins Solo bei „Schwerelos“ von Andrea Berg und „Du bist ein Phänomen“ von Helene Fischer. Dann hat Publikum noch einen Wunsch offen, der als Zugabe Nummer drei gewährt wurde: Fischers Chartstürmer „Atemlos durch die Nacht“ machte das Glück der Fans perfekt. „Schöner Abend, tolle Show“, war nach der Premiere im Gästebuch zu lesen. jn

Montag, 21.10.2019