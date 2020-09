Starkenburg nimmt wieder Gäste auf

Heppenheim.Die Jugendherberge auf der Starkenburg hat seit Freitag nach umfassender Renovierung wieder die Tore geöffnet. Elf Monate wurde seit November 2019 renoviert. Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) Hessen investierte 1,1 Millionen Euro aus Eigenmitteln, das Land Hessen beteiligte sich mit einer Förderung von weiteren 300 000 Euro ebenfalls am Umbau.

Jugendherbergsleiter Jens Makarowski (BILD: DJH) freut sich auf die ersten Gäste an diesem Wochenende und berichtet: „Wir haben den kompletten Eingangsbereich, die Rezeption, den Speisesaal und auch den Seminarraum neu gestaltet. Dazu wurden neue Wände gezogen und Durchbrüche gemacht. Als Krönung haben wir einen ganz neuen 50 Quadratmeter großen Seminarraum im 1. Obergeschoss gewonnen. Weiter wurden die Flure, die Bäder und die Zimmer neu gestaltet.

Nach Ansicht von Timo Neumann, Vorstandsvorsitzender des DJH Hessen e.V., ist „vom Türschild über den Speisesaal bis zur Dekoration alles stimmig geworden“. Das einheitliche Farb- und Gestaltungskonzept, das in der Starkenburg angepasst auf das Bildungsprofil der Kulturjugendherberge und die Geschichte des historischen Gebäudes so erstmal in einer hessischen Jugendherberge umgesetzt wurde, könne „als klare Duftmarke für die zukünftigen Bauprojekte im DJH Hessen“ verstanden werden, so Neumann. Aktuell ist es in dieser Form noch einzigartig.

Zur Wiedereröffnung bietet die Starkenburg diverse Familienwochenenden und in den Herbstferien Familienfreizeiten mit Ritterprogrammen, Burgführungen und Sagenwanderungen an. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.09.2020