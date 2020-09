Steuerberater mit Blick für die ganze Region

Heppenheim.Allein der Skandal um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard, „bei dem die eine oder andere Prüfung nicht so gut funktioniert hat“, zeige, wie wichtig eine seriöse Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sei. Mit diesem Beispiel würdigte Landrat Christian Engelhardt bei einem kleinen Empfang das 30-jährige Bestehen der Heppenheimer Sozietät der Steuerberater Hans-Jürgen Reibold und Günther Guthier sowie deren Partner. Und weiter: „Sie sorgen als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer für gute Rahmenbedingungen und dafür, dass sich Unternehmen in unserer Region und darüber hinaus so gut entwickeln können.“

Die Seriosität hob auch Erste Stadträtin Christine Bender (SPD) hervor. „Sie haben das Unternehmen in Heppenheim gegründet und sind hier gewachsen“, freute sich die Stellvertreterin von Bürgermeister Rainer Burelbach, die in der erfolgreichen Firmengeschichte zugleich einen Beleg für den Wirtschaftsstandort Heppenheim sieht.

Hans-Jürgen Reibold, der die Sozietät am 1. Januar 1990 gemeinsam mit seinem Kollegen Günther Guthier gegründet hat, bestätigte zum einen die lokale Verbundenheit:„Wir sind ein Heppenheimer Kind.“ Zugleich verwies er auf die Unternehmensstrategie, wonach sich das Tätigkeitsfeld keinesfalls auf die 26 000-Einwohner-Stadt begrenzt. „Wir sind in der gesamten Rhein-Neckar-Region zu Hause. Für uns gibt es keine geografischen Grenzen – nicht einmal zwischen Heppenheim und Bensheim“, so Reibold.

Über den Hauptsitz in Heppenheim hinaus betreibt die Sozietät seit Jahren eine Kanzlei in Weinheim. Seit 2016 kooperiert Reibold, Guthier & Partner zudem mit der H/W/S-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die ihren Hauptsitz in Stuttgart hat.

Neben der Wirtschaftsprüfung zählt die Steuerberatung zu den Schwerpunkten des vom „Handelsblatt“ bereits mehrfach ausgezeichneten Unternehmens – für kleine und große Unternehmen, Privatpersonen, aber auch für Existenzgründer. Für international tätige Unternehmen gibt es darüber hinaus mit Steuerberater Holger Walter einen festen Ansprechpartner für grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr und internationales Steuerrecht. Damit sich an dieser breiten Aufstellung so schnell nichts ändert, setzen die beiden Gründer und Seniorpartner seit Jahren auf stetige Personalentwicklung. In den letzten 30 Jahren durchliefen 25 Auszubildende sowie sieben BA-Studenten die Sozietät; aktuell beschäftigt das Unternehmen 40 Mitarbeiter.

Im Schnitt stößt laut Reibold zudem alle fünf Jahre ein junger Kollege oder eine neue Kollegin zum Team der inzwischen sechs Partner hinzu. „Und es ist geplant, dass die Juniorpartner die Kanzlei in Zukunft weiterführen werden.“ Was nicht heiße, so Reibold, „dass ich mich so schnell zurückziehen werde“. fran

