Steuersenkung für „faire“ Produzenten

Heppenheim.Der Weltladen-Dachverband hat zum 1. Juli die Aktion „#fairwertsteuer“ gestartet. Sie zielt darauf ab, die Mehrwertsteuer-Absenkung nicht an die Kunden weiterzugeben, sondern an Fair-Handels-Produzenten im Süden. „Die Produzenten in Afrika, Asien und Lateinamerika sind besonders stark von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen“, erläutert Steffen Weber, Geschäftsführer des Weltladen-Dachverbandes. Viele von ihnen könnten wegen der Ausgangssperren derzeit nicht in ihren Werkstätten und auf den Feldern arbeiten, „sie erhalten kein Material, fertig produzierte Ware kann teilweise nicht verschifft werden und der Verkauf im Inland ist zum Erliegen gekommen“.

„Für uns als Weltladen Heppenheim war schnell klar, dass wir uns an der Aktion beteiligen werden“, sagt Lothar Bräunig vom Trägerverein. Die Mehrwertsteuer-Absenkung macht nach Angaben des Heppenheimer Weltladens bei Einkäufen in der Regel nur wenige Cent aus. In der Summe könne im Laufe eines halben Jahres jedoch ein nennenswerter Betrag erzielt werden. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.07.2020