„Stille Nacht“ von 1945 ist unvergessen

Heppenheim.Der 8. Mai 1945 gilt als offizielles Datum für das Ende des Zweiten Weltkrieges. Deutschland hatte am Tag zuvor die bedingungslose Kapitulation unterschrieben. Mehr als 60 Millionen Menschen waren gefallen oder ermordet worden. Konnte so überhaupt an ein erstes friedvolles Weihnachtsfest gedacht werden?

Eine richtige Weihnachtsstimmung wollte 1945 nicht aufkommen, weder bei den

...