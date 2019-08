Straße und Gleise voll gesperrt

Heppenheim.Die Bundesstraße 460 (Lorscher Straße) wird an der Eisenbahnunterführung von Freitag, 23. August, 19 Uhr, bis Dienstag, 27. August, 5 Uhr gesperrt.

Nach Mitteilung der Deutschen Bahn AG startet bei der Sanierung des Brückenbauwerks nunmehr die zweite Bauphase. Zunächst werden vorbereitende Arbeiten durchgeführt. Dies sind der Rückbau der Gleitwände für die Verkehrssicherung als Anprallschutz des Traggerüstes und Auslegung von Kiespolster auf der B 460 sowie die Herstellung der Abbruchgerüste. Danach folgt der Abbruch der Bestandsbrücke (Gleis 1) und der Einbau der Hilfsbrücke. Im Rahmen dieser Arbeiten ist auch eine Totalsperrung der Bahnstrecke (Gleis 1 und Gleis 2) von Samstag, 24. August, 14 Uhr, bis Montag, 26. August, 19 Uhr, erforderlich.

Der Autoverkehr aus Richtung Odenwald wird über die Darmstädter Straße (B 3) in Richtung Bensheim und dann über die Bürgermeister-Kunz-Straße in Richtung Autobahn umgeleitet. Der aus Richtung Westen kommende Kfz-Verkehr wird über die Weiherhausstraße und die Bürgermeister-Kunz auf die Darmstädter Straße (B 3) in Richtung Stadtmitte geführt.

Keine Einfahrt von der B 3

Die Einfahrt in die Lorscher Straße am Postknoten von der B 3 kommend ist nicht möglich. Die Zufahrt zu den dortigen Geschäften ist über die Friedrich-Ebert-Straße und die Neckarstraße gewährleistet. Hierfür wird die Einbahnstraßenregelung in der Neckarstraße aufgehoben.

Die Ausfahrt von der Lorscher Straße (B 460) auf die Darmstädter Straße (B 3) ist uneingeschränkt möglich. Die Lichtsignalanlagen werden laut Pressemitteilung an die zu erwartenden Verkehrsströme angepasst.

Zur Bewältigung der Berufsverkehrsströme wird am Montag, 26. August, in der Zeit von 6 bis 9 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Darmstädter Straße (B 3)/Bürgermeister-Kunz-Straße/Am Steinkopf) ausgeschaltet. Stattdessen wird der Verkehr durch Ordnungspolizeibeamte der Kreisstadt Heppenheim geregelt. Während dieser Zeiten ist eine Ausfahrt aus der Straße „Am Steinkopf“ nicht möglich. Die dortigen Bewohner werden gebeten, die nördliche Ausfahrt auf die B 3 zu nutzen.

Es wird um Beachtung der auf den Umleitungsstrecken eingerichteten Halteverbote gebeten. Dort geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt. In den nächsten Tagen werden Hinweistafeln über die Vollsperrung an den markanten Verkehrspunkten aufgestellt. Die Umleitungsstrecken werden während der Vollsperrung der B 460 entsprechend ausgeschildert.

Die Deutsche Bahn AG macht bei dieser Gelegenheit bereits auf eine weitere Vollsperrung der B 460 im Bereich der Eisenbahnunterführung aufmerksam: Am darauffolgenden Wochenende – Freitag, 30. August, 19 Uhr, bis Dienstag, 3. September, 5 Uhr – werden die Abbrucharbeiten der Bestandsbrücke (Gleis 2, Fahrtrichtung Heidelberg) und der Einbau der Hilfsbrücke erfolgen. Auch für diese Arbeiten ist die Totalsperrung der Bahnstrecke (Gleis 1 und Gleis 2) vom Samstag, 31. August, 14 Uhr, bis Montag, 2. September, 19 Uhr, erforderlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.08.2019