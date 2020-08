Straßensperrung in Ober-Hambach

Bauarbeiten in Ober-Hambach erfordern eine Sperrung. © Stadt Heppenheim

Ober-Hambach.Im Rahmen der Straßensanierung in Ober-Hambach ist ab kommendem Montag, 17. August, eine Sperrung erforderlich. Die Arbeiten werden in zwei Abschnitten durchgeführt. Der erste Abschnitt betrifft den Bereich ab Hausnummer 26 bis Ortsausgang. Er beginnt am 17. August und dauert, wie der darauf folgende zweite Abschnitt, voraussichtlich zwei Wochen an, teilt die Stadt mit. Zum Abschluss der Maßnahme wird eine Asphaltdecke über die komplette Strecke aufgebracht.

Für Rettungsdienste, Feuerwehr und Anwohner des Ortsteils werden Rettungs- und Notwege durch den Wald eingerichtet. „Beim Befahren dieser Wege ist besondere Vorsicht geboten, da jederzeit mit Spaziergängern und Wildquerungen gerechnet werden muss“, schreibt die Stadt. Die Leerung der Mülltonnen der betroffenen Haushalte erfolgt über einen Sammelplatz. Die Forststraße zwischen Ober-Hambach und Schannenbach bleibt für den Fahrzeugverkehr gesperrt. zg

