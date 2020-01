Taekwondo-Abteilung lädt ein

Heppenheim.Mit Beginn der Trainingssaison 2020 stehen auch die Veranstaltungstermine der Taekwondo-Abteilung des TV Heppenheim fest. So werden neben den regulären Trainingstagen montags, mittwochs und freitags die Selbstverteidigungskurse erweitert. Außerdem findet Anfang März das sechste Bergsträßer Formenturnier in der Martin-Buber-Halle in Heppenheim statt. Neben dem feststehenden Programm wird ein Taekwondo-Anfängerkurs geplant. Folgende Kurse werden angeboten:

Selbstverteidigung für Männer ab 16 Jahren: 1. und 2. Februar sowie 29. und 30. August

Selbstverteidigung für Frauen ab 16 Jahren: 29. Februar und 1. März in Einhausen, 25. und 26. April sowie 7. und 8. November

Bergsträßer Formenturnier: 7. März

Selbstverteidigung für Jugendliche von elf bis 15 Jahren: 28. März sowie 26. September zg

Info: www.taekwondo- heppenheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.01.2020