Heppenheim.Mit einem Tag der offenen Tür am 1. September (Sonntag) startet das Martin-Buber-Haus in sein neues Halbjahresprogramm. Zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur ist ab 15 Uhr ein Vortrag von Dennis Marten über den Lyriker Paul Celan zu hören. Anschließend kann das Haus bis 18 Uhr besichtigt werden.

Mit Beiträgen zur Interkulturellen Woche findet der September seinen Abschluss: In Rimbach wird noch einmal an Margarete Buber-Neumann und ihr außergewöhnliches Schicksal erinnert. Abraham als Segen oder Fluch für die Völker steht im Fokus des Vortrags von Martin Bauschke im Heppenheimer Marstall. Ein Umtrunk im Buber-Haus bietet danach die Gelegenheit zum Gespräch mit dem Referenten. Im Oktober berichtet Johannes Guagnin vom Jüdischen Nationalfond über die Aufforstung in Israel.

Ab November stellen sich Religionsgemeinschaften aus der Region in lockerer Reihe im Buber-Haus vor. Den Anfang macht die Bahai-Gemeinde Bensheim. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Das neue Programm ist ab sofort online und liegt öffentlich aus, zum Beispiel in der Stadtbibliothek und der Tourist-Information. zg

Info: www.iccj.org/ martin-buber-house

