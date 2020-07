Heppenheim.Die OWK-Ortsgruppe Heppenheim lädt für Sonntag, 12. Juli, zu einer Tageswanderung nach Affolterbach ein. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Parkhof in Heppenheim oder um 9 Uhr in Affolterbach, Parkplatz an der Kirche. Von Affolterbach aus wird über den Mäusebrunnen und das Forsthaus Dürr-Ellenbach zur Rainer-Türk-Hütte gewandert. Dort ist eine Rast mit Rucksackverpflegung vorgesehen. Der Rückweg führt am Roten Wasser vorbei. Die Streckenlänge beträgt ungefähr 15 Kilometer. Wanderführer ist Friederike Preuß. Eine Teilnahme nur nach Anmeldung möglich. Nähere Informationen unter Telefonnummer 06252 / 71823. mk

