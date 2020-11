Tatzelwürmer auf Erkundungstour

Heppenheim.Was fressen Eichhörnchen eigentlich? Wie leben Füchse oder Dachse? Im Erbacher Kindergarten Tatzelwurm ging es dieses Jahr in der Projektwoche rund um das Thema Tiere in heimischen Wäldern. Neben den täglichen Ausflügen in den Wald gab es außerdem für alle 38 Kinder am urigen Bauwagenplatz des Kindergartens spannende Geschichten, Bastelstationen und Forschermaterial. Ein Höhepunkt in der Woche

