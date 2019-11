Team „Blau“ am erfolgreichsten

Heppenheim.Auf Initiative von Nicole Roth, Leiterin der Siegfriedschule, einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernhilfe, fand im Starkenburg-Gymnasium ein integratives Fußball-Turnier für mehrere Mannschaften aus beiden Schulen statt. Für die Siegfriedschule traten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 an, begleitet von ihrer Lehrerin Mareike Just und FSJ-Kraft Elena Coban. Das Starkenburg-Gymnasium war mit der Klasse 7b und ihrer Lehrerin Conni Hirschmann vertreten. Es spielten drei aus den beiden Schulen zusammengesetzten Teams gegeneinander, als Schiedsrichter fungierten Nikola Rehak und Justin Bert, beide Schüler der Jahrgangsstufe Q1 am Starkenburg-Gymnasium. Als Sieger ging das Team „Blau“ aus dem Turnier hervor. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.11.2019