Teilnehmerzahl deutlich gesunken

Heppenheim.Die Schlossberghalle war bei Weitem nicht so gefüllt wie im Vorjahr. Dazu gab es eine „Ehrung ohne Händeschütteln“, wie der neue Stützpunktleiter Peter Roth formulierte: So wie mehr und mehr öffentliche Veranstaltungen, stand auch die Überreichung der Sportabzeichen am Mittwochabend im Zeichen der Corona-Krise.

Mädchen und Männer vorne

Trotzdem ließen es sich viele

...