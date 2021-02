Testphase für Pfandringe

Heppenheim.Eine Mehrheit der Stadtverordneten hatte sich bei der jüngsten Parlamentssitzung für eine Testphase von sogenannten Pfandringen an öffentlichen Mülleimern ausgesprochen. Der Entscheidung war ein entsprechender Antrag des Stadtverordneten Yannick Mildner (Tierschutzpartei) vorangegangen. „Wir haben diese Testphase nun gestartet“, berichtete Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) jetzt im Bauausschuss. Ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs habe einen Ring in Eigenregie angefertigt, der anschließend am Bahnhof angebracht worden sei. fran

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.02.2021