Heppenheim.Der Oberlin-Lesezirkel „Literatur und Religion“ in der evangelischen Heilig-Geist-Kirchengemeinde hat sich als kommendes Buch Daniela Kriens Storysammlung „Muldental“ vorgenommen. Kriens Erzählungen führen in die Zeit nach dem Zusammenbruch der DDR. Das Buch wird am Montag, 23. November, 17 Uhr, im Guyot-Gemeindehaus gelesen und diskutiert. Gäste sind willkommen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.11.2020